Очередная актриса из сериала по The Last of Us оказалась привлекательнее оригинала

Роль Дины, близкой подруги Элли из The Last of Us 2, в сериале от HBO будет исполнять Изабела Мерсед — актриса, более всего известная по роли Доры-путешественницы в экранизации 2019 года. Кроме того, она играет супергероиню по имени Аранья в «Мадам Паутине», фильме Sony, который выходит на экраны в 2024-м. Как и в случае с кастингом Эбби, некоторые комментаторы принялись указывать на то, что подобранная на роль актриса красивее оригинала из игра. Кейтлин Дивер сыграет Эбби в сериале The Last of Us 2 — актриса женственней и милее игровой версии Впрочем, красота субъективна, да и для начала стоит увидеть Изабелу в образе — он может значительно отличаться от ее обычной внешности.