Одна из игр Хидэо Кодзимы получит кино-экранизацию

Студия А24 займется экранизацией игры Death Stranding.

Киностудия и Kojima Productions анонсировали съемки с помощью выпуска футболки — в описании товара написано, что студии совместно работают над экранизацией игры.

A24 x Kojima Productions. Фото Соцсети

Death Stranding вышла в 2019 году и получила восторженные отзывы от критиков и игроков. Многие считают, что Кодзиме удалось предсказать пандемию коронавируса, которая вынудила людей оставаться дома и повсеместно пользоваться услугами курьеров. Сейчас в разработке находится сиквел игры.