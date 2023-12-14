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Сегодня, 20:16

Одна из игр Хидэо Кодзимы получит кино-экранизацию

Владислав Шалганов
Корреспондент
Death Stranding.
Фото Kojima Productions
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Студия А24 займется экранизацией игры Death Stranding.

Киностудия и Kojima Productions анонсировали съемки с помощью выпуска футболки — в описании товара написано, что студии совместно работают над экранизацией игры.

A24 x Kojima Productions.
Фото Соцсети

Death Stranding вышла в 2019 году и получила восторженные отзывы от критиков и игроков. Многие считают, что Кодзиме удалось предсказать пандемию коронавируса, которая вынудила людей оставаться дома и повсеместно пользоваться услугами курьеров. Сейчас в разработке находится сиквел игры.

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