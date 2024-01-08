Одна из лучших ролевых игр 2015 года получила неожиданный патч

В свое время ролевая игра Pillars of Eternity стала настоящим событием, и, вместе с Wateland 2, породила моду на ретро-РПГ с Kickstarter. C тех пор прошло уже несколько лет, но, совершенно внезапно, игра вдруг получила новый патч. Он обновляет движок Unity до свежей версии и исправляет оставшиеся ошибки.

Пока апдтейт находится в открытом бета-тестировании, но вскоре он должен стать актуальным для всех игроков. Вероятно, появление патча связано со скорым выходом Avowed — новой ролевой игры студии Obsidian, действие которой происходит в сеттинге Pillars of Eternity.