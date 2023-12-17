Одна из лучших стратегий 2023 года с высокими оценками попала на торренты

Company of Heroes 3 попала на торрент-трекеры. Неудивительно — недавно разработчики вместе с очередным патчем удалили из игры защиту Denuvo.

Третья часть знаменитой RTS о Второй мировой войне вышла в феврале этого года и с тех пор успешно сопротивлялась усилиям взломщикам.

Пресса встретила игру тепло, а вот игроки отреагировали менее однозначно. Сейчас критики оценивают Company of Heroes 3 на 76 баллов из 100 по версии Opencritic, а пользовательская оценка в Steam составляет 53% положительных отзывов на основании 12 с лишним тысяч отзывов.