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Сегодня, 18:40

Одна из популярных соцсетей скоро станет платной

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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В соцсети X (в прошлом Twitter) появится платная регистрация. Новые пользователи должны будут платить 8 долларов (около 820 рублей) за возможность публиковать посты и оставлять комментарии — иначе можно будет рассчитывать только на режим чтения.

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Сообщается, что платную регистрацию могут ввести уже в феврале 2025 года по всему миру. В подарок новые пользователи получат подписку X Premium на месяц. Ограничения призваны сделать более эффективной борьбу с ботами и фейковыми аккаунтами.

Источник: Hi-tech.mail.ru
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