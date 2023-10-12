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Сегодня, 22:10

Одна из самых красивых девушек Cyberpunk 2077 нашлась среди обычных NPC

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото CD Projekt Red
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Игроки нашли в Cyberpunk 2077 необычно красивую девушку — и не среди важных сюжетных персонажей, а среди обычных NPC.

Фото CD Projekt Red

Красавица с розовыми волосами многим напоминает Софи Тернер — акрису, известную по роли Сансы Старк в «Игре престолов». Некоторые комментаторы даже предположили, что среди разработчиков нашелся ее фанат.

Фото CD Projekt Red

Разумеется, подтверждений этому нет. Но при желании в меховых элементах одежды персонажа можно разглядеть отсылку к средневековью из «Престолов» — разве что ярко-розовый цвет сериальные Старки не очень жаловали.

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Источник: TG-канал Epic Games Store
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