Официально: трейлер GTA 6 покажут в декабре

Rockstar выступила с официальным заявлением о GTA 6 — трейлер игры действительно покажут уже в следующем месяце.

Ранее об этом рассказал известный инсайдер Джейсон Шрайер. Вместе с этим он предсказал и анонс трейлера, который состоялся сегодня.

В сети также гуляют подробности того, что игрокам покажут в трейлере продолжения культовой серии от Rockstar:

— Трейлер будет длится примерно полторы минуты.

— Музыка в трейлере напоминает латинский фанк.

— Две машины соревнуются в уличных гонках.

— Джейсон за штурвалом авиалодки.

— Аллигатор и игуаны.

— Девушки в карнавальных образах танцуют на сцене.

— Кто-то падает с маяка.

— Скачки на лошадях, толпа ликует.

— Ночной клуб, в котором много людей.

— Мужчина в нижнем белье бежит по улице со змеей.

— Люди рыбачат с парусных лодок.

— Вечеринка на пляже.

— Накачанный спасатель на пробежке.

— Колесо обозрения.

— Представление — человек и крокодил.

— Парашютист выпрыгивает из самолета.

— Люсия поглаживает какого-то парня.

— Мужчина с длинными волосами перепрыгивает через капот автомобиля.

— Двое копов едят пончики.

— Погоня с полицией.

— Люсия бьет кого-то битой.

— Фейерверки в ночном небе.