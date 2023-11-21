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Сегодня, 14:40

Официальный сайт Rockstar изменили перед выпуском первого трейлера GTA 6

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото peakpx.com
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Разработчики серии GTA, студия Rockstar Games, обновили свой сайт в преддверии выхода трейлера GTA 6. Ориентироваться на нем стало проще, информации стало больше, а поиск стал работать лучше.

GTA 5. Названа цветовая гамма GTA 6 — игра будет использовать светлые тона

Но самое интересное новшество заключается в том, что теперь логотип студии эффектно мерцает разными цветами, если навести на него мышь. Кое-кто видит в этом предполагаемую цветовую схему GTA 6. Другие же напоминают, что такой эффект был и на стартовом экране GTA 5, да и на сайте тоже присутствовал.

Первый трейлер новой части ждут уже на TGA 2023, которая начнется 7 декабря.

Источник: Rockstar Games
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