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Сегодня, 18:49

Олдскульный шутер Warhammer 40000: Boltgun выйдет 23 мая

Мария Гусева
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Разработчики олдскульного шутера Warhammer 40,000: Boltgun выпустили новый трейлер, где сообщили дату выхода игры.

Игра выйдет 23 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Warhammer 40,000: Boltgun была официально представлена на презентации Warhammer Skulls Showcase в июне 2022 года и ожидалась к релизу на протяжении текущего года.

Warhammer 40,000: Boltgun будет придерживаться традиций старых шутеров. Игрок в роли космодесантника будет постепенно получать все более мощное оружие, чтобы справляться с противниками и различными опасностями, которые будут появляться.

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