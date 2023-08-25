Омни-Мэн и Хоумлендер в Mortal Kombat 1 будут отличаться по стилю игры

В первом паке DLC для Mortal Kombat 1 появятся супергерои (впрочем, их трудно назвать героями) Омни-мэн из «Неуязвимого» и Хоумлендер из «Пацанов».

Оба этих персонажа вдохновлялись Суперменом, и обладают практически одинаковыми способностями вроде полета и лазера из глаз. Многие ожидают, что и в игре отличить их от друга будет непросто.

Однако Эд Бун, один из авторов франшизы, рассказал, что разработчики постараются этого не допустить. Общие способности разделят между персонажами — одни силы достанутся Омни-мэну, другие Хоумлендеру. Кроме того, будут различаться и основные атаки этих бойцов.