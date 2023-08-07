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Сегодня, 14:30

«Они сделали его милашкой» — как фанаты Mortal Kombat отреагировали на новый дизайн Рептилии

Владислав Шалганов
Корреспондент
Трейлер Mortal Kombat 1.
Фото Mortal Kombat 1
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Шум вокруг нового трейлера игры Mortal Kombat 1 только набирает обороты. Особенно сильно геймерам приглянулся новый дизайн Рептилии.

Вскоре после публикации трейлера на Reddit появилась тема, в которой игроки похвалили графику игры и, в частности, красоту самого персонажа.

«Настало время делать фото-коллажи с Рептилией. Ну какой же он милашка!»

«В новой части все такие молодые и красивые...»

«Никогда бы не подумал, что Рептилию могут сделать настолько милым»

«Абсолютно вся игра выглядит восхитительно!»

Помимо Рептилии в трейлере также показали несколько новых карт, а также 5 персонажей, которые раньше появлялись в серии Mortal Kombat.

Персонажи Mortal Kombat. Вместе с рептилией в Mortal Kombat 1 появятся еще 5 новых персонажей — среди них есть Сайракс

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Вместе с рептилией в Mortal Kombat 1 появятся еще 5 новых персонажей — среди них есть Сайракс

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