Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 13:16

Определились восемь финалистов The International 2023 — игры продолжатся 27 октября

Владислав Шалганов
Корреспондент
The International.
Фото Valve
Telegram Дзен

Закончился очередной этап The International 2023 — по его результатам на турнире осталось восемь участников.

Впервые в истории турнира среди финалистов сразу 3 команды из СНГ. Это Team Spirit, BetBoom Team и Virtus.pro. Среди остальных участников финальной восьмерки — Team Liquid, LGD, Azure Ray, nouns и Gaimin Gladiators.

Решающие матчи пройдут с 27 по 29 октября.

Подробное расписание ближайших матчей:

27 октября:

20:00 — nouns против Gaimin Gladiators (нижняя сетка)

23:00 — BetBoom Team против Virtus.pro (нижняя сетка)

28 октября:
02:00 — Team Spirit против Team Liquid (верхняя сетка)
05:00 — LGD против Azure Ray (верхняя сетка)

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Европейский союз дзюдо отверг обвинения на допуск России к чемпионату Европы
«Нефтехимик» представил новую форму с обновленным логотипом
Глава Бурятии обвинил в расизме экс-посла Израиля
Командир роты ВСУ призвал к полномасштабной мобилизации населения
В МИДе прокомментировали призыв НАТО к подготовке к конфликту с РФ в Арктике
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Барселона» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

KingR поделился мнением о первых матчах сетки плей-офф на The International 12