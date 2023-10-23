Сегодня, 13:16
Закончился очередной этап The International 2023 — по его результатам на турнире осталось восемь участников.
Впервые в истории турнира среди финалистов сразу 3 команды из СНГ. Это Team Spirit, BetBoom Team и Virtus.pro. Среди остальных участников финальной восьмерки — Team Liquid, LGD, Azure Ray, nouns и Gaimin Gladiators.
Решающие матчи пройдут с 27 по 29 октября.
Подробное расписание ближайших матчей:
27 октября:
20:00 — nouns против Gaimin Gladiators (нижняя сетка)
23:00 — BetBoom Team против Virtus.pro (нижняя сетка)
28 октября:
02:00 — Team Spirit против Team Liquid (верхняя сетка)
05:00 — LGD против Azure Ray (верхняя сетка)