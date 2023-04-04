Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт

Сегодня, 02:37

Определились все участники ESL One Berlin Major 2023

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

18 команд выступят на ESL One Berlin Major 2023.

Больше всего представителей будет у Западной Европы и Китая — по четыре команды от обоих регионов. На ESL One Berlin Major 2023 также выступят по три коллектива от Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, а также по два от Северной и Южной Америки. Матчи первого дивизиона DPC 2023: S2 для Западной Европы еще не завершились из-за тай-брейков, однако результаты этих встреч не повлияют на распределение слотов на мейджоре.

ESL One Berlin Major 2023 пройдет с 26 апреля по 7 мая. Участники чемпионата разыграют $ 500 тыс. и 2,7 тыс. очков DPC, при этом призы получат только команды, который попадут в топ-8 соревнования.

0
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
«Все лучше и лучше». Медведев стал королем харда
На Украине сообщили о наличии трех бригад истребителей МиГ-29
Запад допустил причастность Польши или Украины к подрыву СП
В Санкт-Петербурге арестовали американца по обвинению в развратных действиях
Захарова назвала условие разморозки счетов Института имени Гёте
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Blizzard представила нового героя поддержки в Overwatch 2