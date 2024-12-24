«Это какой-то абсурд» — Мизулина встала на защиту WhatsApp

Екатерина Мизулина разделила взволнованность россиян по поводу возможной блокировки WhatsApp*. Директор Лиги безопасного интернета призналась, что не видит достойной замены мессенджеру и пользуется им постоянно, хоть и не является его горячей поклонницей.

«Это все уже какой-то абсурд», — поделилась Мизулина в своем Telegram-канале. Она заметила, что заявления разных депутатов противоречат друг другу: WhatsApp* то собираются блокировать, то нет. И добавила, обращаясь к представителям власти: «Если не планируется никаких действий, то зачем делать столь безответственные заявления?»

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России.