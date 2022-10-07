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Сегодня, 01:40

Overwatch 2 получила оценку в 1,1 балла на Metacritic

Евгений Козинов
Корреспондент
Оценки Overwatch 2 на Metacritic.

Новая многопользовательская игра Overwatch 2, которая находится в раннем доступе, была холодно встречена игроками.

Пользователи Metacritic крайне низко оценили вторую часть серии — 1,1 из 10 баллов: 529 негативных, 11 нейтральных и 43 положительных рецензии. В свою очередь, отзывы критиков и журналистов получились менее резкими: 81 из 100 баллов.

Игроки Overwatch 2 остались недовольны работой серверов, длинной очередью при поиске игры, малого количества нововведений, обязательной привязкой номера телефона, агрессивной монетизацией и не только.

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