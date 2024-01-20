Palworld обогнала Dota 2 по онлайну — в новой игре процветает рабство

Новая игра Palworld очень напоминает серию Pokemon — и внешне, и концептуально. Однако одно из главных отличий Palworld разочаровывает.

Оказалось, что в игре можно захватывать противников-людей, которые, фактически, становятся рабами. Больше того — и «покемонов», и взятых в плен людей можно разделать через контекстное меню, после чего персонаж начнет яростно работать тесаком.

Все это приводит некоторых геймеров (как правило западных) в ярость. Впрочем, черный пиар — тоже пиар. На момент написания новости продажи игры превысили 2 миллиона копий, а по онлайну она обогнала Dota 2.