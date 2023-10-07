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Сегодня, 12:16

Папич будет комментировать The International 2023 — впервые за долгое время

Владислав Шалганов
Корреспондент
Папич.
Фото Twitch
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Стример Виталий «Папич» Цаль впервые за долгое время будет комментировать The International 2023.

Dota 2.
Фото Valve

Аудитория Папича очень тепло восприняла эту новость, а вот сам стример, похоже, не очень рад таким новостям:

«Кстати, скоро буду работать. Ну, очередной The International. Даже нечего сказать, вы сами виноваты. Если бы вы это не смотрели, то никто бы мне не предлагал. Я был бы счастлив на самом деле, а то опять сидеть и смотреть эту чепуху, в которой я не разбираюсь. Что-то говорить, я даже не знаю что говорить, мне плевать», — сказал Папич.

Dota 2. Призовой фонд The International 2023 ничтожно мал по сравнению с прошлыми турнирами

Раньше контент по Dota 2 был основной деятельностью Виталия, однако год назад стример заявил, что устал и больше не будет играть. В августе Папич все же вернулся в Доту — после многомиллионных пожертвований. The International 2023 начнется 14 октября. Главное киберспортивное событие проведут в Сиэтле.

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