Папич собирается на пенсию — стример рассказал об усталости и «желании уйти»

Стример Виталий Папич Цаль выпустил на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал об усталости от стриминговой деятельности.

«Мне надоели, подчеркиваю, не игры. Мне надоела сама деятельность, связанная с публичностью, с известностью, со стримингом. Не игры. Поэтому отныне все, что касается любой публичности, — табу», — заявил Папич.

По словам Цаля, он устал от чрезмерного внимания аудитории и хочет сделать так, чтобы его перестали смотреть, после чего он сможет навсегда завязать со стримами.