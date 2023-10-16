Сегодня, 20:25
Анонимный пользователь форума 4chan — то есть, мягко говоря, не самый достоверный источник — пересказал увиденный им трейлер GTA 6. Стоит ли воспринимать его всерьез — вопрос сложный, но прочитать описание стоит.
- Трейлер выйдет 26 октября.
- Он длится примерно полторы минуты.
- Музыка в трейлере напоминает латинский фанк.
- Две машины соревнуются в уличных гонках.
- Джейсон за штурвалом авиалодки.
- Аллигатор и игуаны.
- Девушки в карнавальных образах танцуют на сцене.
- Кто-то падает с маяка.
- Скачки на лошадях, толпа ликует.
- Ночной клуб, в котором много людей.
- Мужчина в нижнем белье бежит по улице со змеей.
- Люди рыбачат с парусных лодок.
- Вечеринка на пляже.
- Накачанный спасатель на пробежке.
- Колесо обозрения.
- Представление — человек и крокодил.
- Парашютист выпрыгивает из самолета.
- Люсия поглаживает какого-то парня.
- Мужчина с длинными волосами перепрыгивает через капот автомобиля.
- Двое копов едят пончики.
- Погоня с полицией.
- Люсия бьет кого-то битой.
- Фейерверки в ночном небе.
По словам «инсайдера», даты выхода в трейлере не было, но зато был логотип, напоминающий одну из фанатских версий. Правда, в нем нет стилизованной V, а цветовая схема строится на оттенках розового и фиолетового.