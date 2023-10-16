Парашюты и фейерверки — появились детали первого трейлера GTA 6

Анонимный пользователь форума 4chan — то есть, мягко говоря, не самый достоверный источник — пересказал увиденный им трейлер GTA 6. Стоит ли воспринимать его всерьез — вопрос сложный, но прочитать описание стоит.

- Трейлер выйдет 26 октября.

- Он длится примерно полторы минуты.

- Музыка в трейлере напоминает латинский фанк.

- Две машины соревнуются в уличных гонках.

- Джейсон за штурвалом авиалодки.

- Аллигатор и игуаны.

- Девушки в карнавальных образах танцуют на сцене.

- Кто-то падает с маяка.

- Скачки на лошадях, толпа ликует.

- Ночной клуб, в котором много людей.

- Мужчина в нижнем белье бежит по улице со змеей.

- Люди рыбачат с парусных лодок.

- Вечеринка на пляже.

- Накачанный спасатель на пробежке.

- Колесо обозрения.

- Представление — человек и крокодил.

- Парашютист выпрыгивает из самолета.

- Люсия поглаживает какого-то парня.

- Мужчина с длинными волосами перепрыгивает через капот автомобиля.

- Двое копов едят пончики.

- Погоня с полицией.

- Люсия бьет кого-то битой.

- Фейерверки в ночном небе.

По словам «инсайдера», даты выхода в трейлере не было, но зато был логотип, напоминающий одну из фанатских версий. Правда, в нем нет стилизованной V, а цветовая схема строится на оттенках розового и фиолетового.