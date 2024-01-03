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Сегодня, 21:10

Парень сделал «портативный» ПК из смартфона — на нем даже удалось поиграть в Need for Speed

Владислав Шалганов
Корреспондент
Need for Speed: Most Wanted.
Фото Electronic Arts
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Энтузиаст смог собрать из своего смартфона подобие «портативного» компьютера.

Портативным его, конечно, можно назвать только в шутку — к телефону подключено настолько много сторонних железок, включая внешний дисковод и блок питания, что они не поместятся ни в один карман.

Тем не менее, конструкция более чем рабочая — парню удалось запустить на смартфоне эмулятор Windows 11, установить на ОС Need for Speed: Most Wanted и даже поиграть в культовый симулятор при помощи Bluetooth-клавиатуры.

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