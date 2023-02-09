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Сегодня, 13:10

PASHANOJ подвел итоги группового этапа IEM Katowice 2023

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Второй тренер состава K23 по дисциплине CS:GO Павел PASHANOJ Легостаев подвел итоги группой стадии IEM Katowice 2023.

«Итоги групповой стадии IEM Katowice 2023 стали достаточно предсказуемы, но есть и участники, которые смогли удивить. Liquid смогла найти нужные механизмы, чтобы достичь необходимого баланса. Меня также радовала индивидуальная игра отдельных участников этого коллектива. Вторая команда, которая показала хороший результат — это Outsiders. После замены, набирая от игры к игре, она смогла выйти из группы, хотя их игра в плей-ин была не совсем впечатляющая. Отдельно стоит отметить KaiR0N. Он смог показать равный уровень игры относительно своих напарников», — приводит слова приводит слова Легостаева Cybersport.Metaratings.ru.

IEM Katowice 2023 проходит в Польше с 1 по 12 февраля 2023 года. В основной стадии турнира принимают участие 16 команд, которые разыграют между собой 1 000 000 долларов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/pashanoj-podvel-itogi-gruppovogo-etapa-iem-katowice-2023-226437/
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