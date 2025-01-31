Патриарх Кирилл выступил против искусственного интеллекта

Патриарх Кирилл призвал депутатов Госдумы РФ ограничить работу искусственного интеллекта. Глава РПЦ сравнил ИИ-технологии с ядерной энергией, причем первое, на его взгляд, даже опаснее.

Патриарх напомнил депутатам про конец света из Библии и заявил, что «еще не известно, какой может быть роль искусственного интеллекта в приближении этой апокалиптической картины». По его мнению, игнорировать достижения науки нельзя, однако необходимо взять технологии под «жесткий контроль».

Идеи главы РПЦ нашли отклик среди аудитории — так, его поддержали спикер парламента Володин и лидер КПРФ Зюганов.