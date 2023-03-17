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Сегодня, 21:07

PASHANOJ: «NaVi, Astralis и Liquid достойны плей-офф чуть больше, чем Team Spirit»

Легостаев поделился мнением о командах группы D на ESL Pro League Season 17
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Второй тренер состава K23 по дисциплине CS:GO Павел PASHANOJ Легостаев поделился мнением о командах группы D на ESL Pro League Season 17.

«Думаю, что на последние слоты в плей-офф из группы D должны претендовать Natus Vinsere, Astralis и Liquid. Я считаю, что они достойны чуть больше, чем Team Spirit, но «драконы» уже показали хорошую конкуренцию в виде победы над датчанами в своей первой игре. На мой взгляд, они не являются претендентами на слот, но претендуют на него. Также стоит отметить команду ENCE, которая после замены уже сейчас способна забрать один из слотов. Безусловной сенсацией можно назвать выступление команды forZe, которые обыграли главных фаворитов и прошли проверку. Не могу не отметить игру shalfey и zorte, которые показали зрелую и уверенную игру», — приводит слова Легостаева Cybersport.Metaratings.ru.

Напомним, ранее Team Spirit проиграла forZe в верхней сетке группы D на ESL Pro League Season 17. Матч завершился со счетом 1:2 (8:16 на Mirage, 16:7 на Anubis и 4:16 на Ancient).

ESL Pro League Season 17 проходит с 22 февраля по 26 марта. 32 команды разыгрывают 850 тысяч долларов, а также путевки на IEM Cologne 2023 и BLAST Premier: World Final 2023.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/pashanoj-navi-astralis-i-liquid-dostojny-plej-off-chut-bolshe-chem-team-spirit/
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