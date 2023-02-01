Легостаев: «Игроки Cloud9 будут вынуждены искать новые механизмы для победы»

Тренер K23 по дисциплине CS:GO и комментатор Павел Легостаев предположил, как покажет себя Cloud9 на IEM Katowice 2023 в обновленном составе.

«Сложно сходу сказать, как будет выглядеть игра Cloud9, так как она поменяла interz на игрока совсем другого плана. По-моему скромному мнению, игроки C9 будут вынуждены искать новые механизмы для победы, и сколько уйдет на это времени — непонятно. Замена одного человека в столь стабильном составе, в целом, не особо поменяет общую картину», — приводит Metaratings.ru слова Легостаева.

Ранее Cloud9 победила IHC Esports в дебютном матче на чемпионате IEM Katowice 2023 по CS:GO.

IEM Katowice 2023 проходит с 1 по 12 февраля в Польше. В основной стадии турнира принимают участие 16 команд. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.