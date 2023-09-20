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Сегодня, 12:17

Payday 3 появилась на торрентах за день до релиза — можно даже поиграть по сети

Владислав Шалганов
Корреспондент
Payday 3.
Фото Overkill Software
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Кооперативный шутер об ограблениях Payday 3 выложили на торренты — за один день до официального релиза игра.

Хакеры взломали игры в первый же день выхода Payday 3 в открытом доступе. Интересен также тот факт, что за несколько дней до релиза из игры удалили анти-пиратскую защиту Denuvo.

Payday 3.
Фото Overkill Software

Взломанная версия игры также поддерживает возможность игры в кооперативе на официальных серверах игры — для этого потребуется аккаунт Nebula, который нужно привязать к аккаунту Microsoft Store.

«Какая ирония — игру про воров своровали», — комментарий пользователя Telegram.

Официальный релиз Payday 3 состоится 21 сентября. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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