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Кооперативный шутер об ограблениях Payday 3 выложили на торренты — за один день до официального релиза игра.
Хакеры взломали игры в первый же день выхода Payday 3 в открытом доступе. Интересен также тот факт, что за несколько дней до релиза из игры удалили анти-пиратскую защиту Denuvo.
Взломанная версия игры также поддерживает возможность игры в кооперативе на официальных серверах игры — для этого потребуется аккаунт Nebula, который нужно привязать к аккаунту Microsoft Store.
«Какая ирония — игру про воров своровали», — комментарий пользователя Telegram.
Официальный релиз Payday 3 состоится 21 сентября. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.