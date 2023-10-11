Сегодня, 18:02
В честь тридцатилетнего юбилея издание PC Gamer составило топ-100 лучших игр.
Перед голосованием журналисты PC Gamer отобрали 269 игр, из которых выбрали сотню лучших проектов. При отборе учитывалось четыре критерия — качество; важность для игровой индустрии; актуальность и доступность для массы.
Также в топ решили не включать Baldur's Gate 3. Игру журналисты посчитали слишком молодой для такого монументального списка. Такую аргументацию можно считать спорной, ведь в топе присутствуют игры, которые вышли в этом году — одна из них даже находится в лидирующей десятке.
Топ-10 игр из списка:
10. XCOM 2
9. Divinity: Original Sin 2
8. Counter-Strike: Global Offensive
7. Red Dead Redemption 2
6. Street Fighter 6
5. Half-Life 2
4. Dwarf Fortress
3. Crusader Kings 3
2. Witcher 3: Wild Hunt
1. Disco Elysium
Другие популярные проекты в топе:
- Dragon Age: Origins (92 место)
- Fallout 2 (88 место)
- GTA 5 (75 место)
- Left 4 Dead 2 (70 место)
- The Elder Scrolls: Morrowind (62 место)
- Planescape: Torment (29 место)
- Fallout: New Vegas (25 место)
- Elden Ring (23 место)