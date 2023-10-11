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Сегодня, 18:02

Издание PC Gamer составило топ-100 лучших игр — Ведьмак 3 на втором месте

Владислав Шалганов
Корреспондент
Witcher 3.
Фото CD Projekt Red
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В честь тридцатилетнего юбилея издание PC Gamer составило топ-100 лучших игр.

PC GAMER.
Фото Соцсети

Перед голосованием журналисты PC Gamer отобрали 269 игр, из которых выбрали сотню лучших проектов. При отборе учитывалось четыре критерия — качество; важность для игровой индустрии; актуальность и доступность для массы.

Baldurs Gate 3.
Фото Larian Studios

Также в топ решили не включать Baldur's Gate 3. Игру журналисты посчитали слишком молодой для такого монументального списка. Такую аргументацию можно считать спорной, ведь в топе присутствуют игры, которые вышли в этом году одна из них даже находится в лидирующей десятке.

Топ-10 игр из списка:

10. XCOM 2
9. Divinity: Original Sin 2
8. Counter-Strike: Global Offensive
7. Red Dead Redemption 2
6. Street Fighter 6
5. Half-Life 2
4. Dwarf Fortress
3. Crusader Kings 3
2. Witcher 3: Wild Hunt
1. Disco Elysium

Disco Elysium.
Фото ZA/UM

Другие популярные проекты в топе:

- Dragon Age: Origins (92 место)

- Fallout 2 (88 место)

- GTA 5 (75 место)

- Left 4 Dead 2 (70 место)

- The Elder Scrolls: Morrowind (62 место)

- Planescape: Torment (29 место)

- Fallout: New Vegas (25 место)

- Elden Ring (23 место)

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