Персонажи Mass Effect 4 будут очень реалистичными — спасибо Unreal Engine 5

Как известно, следующая часть Mass Effect будет работать на Unreal Engine 5 — и, похоже, разработчики собираются задействовать один из самых мощных инструментов для этого движка. По крайней мере, на это намекнул исполнительный продюсер Bioware Майкл Гэмбл.



Речь идет о технологии MetaHumans, которая позволяет создавать фотореалистичных и готовых к анимированию персонажей быстро икачественно. Вспоминая проблемы с лицевой анимацией в Mass Effect: Andromeda, это нововведение не будет лишним!

Никакой информации о дате выхода Mass Effect 4 сейчас нет.