Первую часть «Ведьмака» можно забрать бесплатно

Сегодня, 21:22
Магазин GOG проводит бесплатную раздачу первой части The Witcher.
Чтобы получить расширенное издание игры, нужно:
1. Завести учетную запись GOG и загрузить приложение GOG Galaxy;
2. Начать установку бесплатной карточной игры Гвинт: Ведьмак;
3. Перейти на подстраницу, посвященную бонусу для игроков в Гвинт;
4. Подписаться на рассылку новостей и перейти по доступной ссылке на страницу The Witcher — Enhanced Edition. Цена игры изменится на бесплатную.
После этого игра появится в вашей библиотеке GOG Galaxy.
Первая часть The Witcher вышла в 2007 году эксклюзивно для ПК. Начало игровых похождений Геральта получило теплые оценки от критиков и игроков.