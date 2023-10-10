Первую часть «Ведьмака» можно забрать бесплатно

Магазин GOG проводит бесплатную раздачу первой части The Witcher.

The Witcher. Фото CD Projekt Red

Чтобы получить расширенное издание игры, нужно:

1. Завести учетную запись GOG и загрузить приложение GOG Galaxy;

2. Начать установку бесплатной карточной игры Гвинт: Ведьмак;

3. Перейти на подстраницу, посвященную бонусу для игроков в Гвинт;

4. Подписаться на рассылку новостей и перейти по доступной ссылке на страницу The Witcher — Enhanced Edition. Цена игры изменится на бесплатную.

После этого игра появится в вашей библиотеке GOG Galaxy.

Первая часть The Witcher вышла в 2007 году эксклюзивно для ПК. Начало игровых похождений Геральта получило теплые оценки от критиков и игроков.