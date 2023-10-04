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Первые оценки Asssassin's Creed: Mirage — неплохая игра, но не шедевр

Богдан Виноградов
Корреспондент
Assassins Creed: Mirage.
Фото Ubisoft
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Появились первые оценки Assassin's Creed: Mirage — судя по ним, игра оказалась неплохой, но не более. На момент написания новости средняя оценка игры составляет 77 баллов из 100 на основании 75 рецензий.

Assasins Creed: Mirage. Assassin's Creed Mirage станет самой «маленькой» частью серии — игра весит всего 31 гигабайт

Похвалы журналистов удостоились побочные задания и сеттинг — арабское средневековье удалось разработчикам лучше всего. А вот основной сюжет и боевая система подверглись критике. Те, кому понравился «Мираж», говорят об удачном возвращении к истокам серии, а недовольные — о регрессе и устаревании.

Релиз игры состоится уже завтра, поэтому вскоре игроки получат возможность составить собственное мнение.

Источник: Metacritic
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