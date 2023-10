Первый трейлер космической «выживалки» The Alters удивляет необычной концепцией

В Интернете появился трейлер новой игры от разрабочтиков Frostpunk и This War of Mine — The Alters. Игроку в роли рабочего Яна Дольского снова придется выживать, но на этот раз уже посреди затерянной в космосе планеты, которую постепенно накрывает радиация.

Для этого главному герою придется создавать альтернативные версии самого себя. Речь не идет о клонах или андроидах — скорее о тех Янах, которые бы появились, если бы главный герой прожил свою жизнь иначе.

Каждый из них будет обладать уникальными навыками, особенностями характера и желаниями — так, одна из версий Яна оказалась наркоманом, из-за чего в коллективе двойников возник конфликт.

Насколько создание собственных вариантов будет отличаться от стандартного в таких играх менеджемента персонажей игрокам предстоит увидеть в следующем году. Но сама концепция звучит как минимум интересно.