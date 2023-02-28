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Сегодня, 21:06

PGG заявил, что никто не может помочь игрокам BetBoom Team собраться после поражений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший профессиональный игрок Владимир PGG Аносов прокомментировал результаты СНГ-команд на The Lima Major 2023.

«В BetBoom Team собраны, наверное, лучшие исполнители в СНГ на всех ролях, но все молодые и, как по мне, никто не может помочь им собраться после поражений. В условной HellRaisers тоже молодёжь, но в ответственный момент тот же старичок Solo явно не дрогнет и поведёт за собой команду. У них всё ещё впереди, они выиграли DPC-лигу в первом сезоне, ничего не мешает сделать им выводы и ещё лучше выступить во втором», — приводит слова Аносова Cybersport.Metaratings.ru.

The Lima Major 2023 идет с 22 февраля по 5 марта в Лиме, Перу. 18 лучших команд мира разыграют 500 тысяч долларов призовых и 1900 DPC-очков.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/pgg-nikto-ne-mozhet-pomoch-igrokam-betboom-team-sobratsya-posle-porazhenii-231634/
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