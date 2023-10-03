Пиратов в России будут ждать суровые наказания — ранее их планировали смягчить

Правообладатели оказались против смягчения наказаний для пиратов.

В сентябре Министерство юстиции Российской Федерации предложило повысить порог ущерба для ответственности за пиратство в России. Также в планах было декриминализовать около четверти преступлений, подразумевающих нарушение авторских прав, но ни тот, ни другой законопроект не был принят.

Одной из недовольных сторон стала Национальная федерация музыкальной индустрии, которая ранее объединяла Warner Music, Sony и Universal Music. Объединение не только отказалось от законопроекта, но и предложило ввести в УК РФ отдельный состав преступления с более суровым наказанием.

Пока неизвестно, как именно будут привлекать к ответственности интернет-пиратов. По словам юристов, наказание цифровых пиратов — это трудоемкий процесс. Он включает оценку ущерба, определение причастных лиц и так далее.