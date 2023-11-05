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Сегодня, 22:19

Питер Паркер уходит в отставку — главным Человеком-пауком в играх Sony станет другой персонаж

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Insomniac Games
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Главным героем вселенной «Человека-паука» от Insomniac станет Майлз Моралез — протагонист одноименного дополнения для первой части и один из главных героев сиквела. Сценаристы игры подтвердили, что в «Человеке-пауке 2» Майлз прошел большой путь, и теперь значительная часть ответственности ляжет именно на него.

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Вполне вероятно, что это намек на следующую игру серии, протагонистом которой станет уже не Питер Паркер. Также нетрудно предположить, что причиной для такого сдвига стала популярность анимационных фильмов «Через вселенные» и «Паутина вселенных», главным героем которых был именно Моралез.

Источник: EssentiallySports
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