ПК-версия GTA 6 может задержаться

GTA 6 все еще не получила официального анонса, но слухов о ней становится все больше и больше. Так, инсайдер Tez2 поведал, что ПК-версия игры скорее всего задержится — дескать, сейчас в ней гораздо больше багов, чем на консолях.

Поэтому Rockstar и выделила дополнительное время на оптимизацию, не желая наступать на те же грабли, что и разработчики портов The Last of Us и Star Wars: Jedi — Fallen Order. Учитывая, что игры Rockstar и раньше частенько задерживались с выходом на ПК — поверить во все это несложно.