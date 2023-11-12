Платная лошадь для World of Warcraft собрала больше денег, чем Starcraft 2 за 13 лет

Джейсон Тор (один из авторов Starcraft 2) выразил разочарование современными игроками, которые тратят на скины больше, чем на игры.

По его словам, облик на лошадь за 15 долларов в World Of Warcraft принес Blizzard больше денег, чем вся франшиза Starcraft за все время ее существования.

«Придурки просто продолжают донатить... Это самое большое разочарование, чувак. Я два года сверхурочно работал над Starcraft 2 и она принесла меньше денег, чем первая лошадь в World of Warcraft», — рассказал Тор.

Стратегия Starcraft 2 заработала 2 миллиона проданных копий в первые дни продаж. Серия всегда была финансово успешной и любимой фанатами.