Плохие порты и Starfield — издание PC Gamer назвало главные разочарования года

На фоне многочисленных положительных итогов года в издании PC Gamer решили поступить оригинально и составили список самых больших разочарований.

Фото Bethesda Softworks

Нетрудно догадаться, что туда вошел Starfield — от разрабатывавшегося годами эпика Bethesda явно ожидали чего-то большего.

Фото Arkane

Разочарованием стал и Redfall от Arkane — студия, славившаяся своими иммерсив-симами, выпустила плохой сетевой проект, который мгновенно растерял онлайн.

Фото Fntastic

The Day Before — амбициозный проект от якутской студии Fntastic оказался не просто провалом, а катастрофой. Игра пробыла в продаже всего четыре дня, и утащила вместе с собой на дно и разработчиков.

Фото Bungie

Destiny 2: Lightfall — ожидаемое обновление для онлайн-шутера от Bungie оказалось вовсе не таким важным и интересным, как рассчитывали игроки.

Фото EA

Негатив вызвал целый сборник хороших консольных игр, порты которых отвратительно показали себя на ПК — The Last of Us, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, Star Wars Jedi: Survivor.

Фото ASUS

Не обошлось и без разочарований в области железа — видеокарты RTX 4060 / 4060 Ti отпугнули сочетанием высокой цены и низкой производительности, а портативный компьютер ASUS ROG Ally и вовсе начал массово выходить из строя.