Сегодня, 14:47
Netflix показала трейлер аниме «Ведьмак: Сирены Глубин». Его сюжет развернется во время событий первого сезона сериала от студии.
Примечательно также и то, что образы героев больше соответствуют сериальным персонажам, а не версиям из книги или игры.
Геральта из Ривии нанимают расследовать серию нападений на людей в приморской деревне. Ведьмак оказывается втянут в вековой конфликт между людьми и обитающими в морских глубинах русалками.
Чтобы разрешить эту тайну прежде, чем неприязнь между двумя расами выльется в открытое противостояние, Геральт должен положиться на помощь друзей, как старых, так и новых, — сообщается в синопсисе аниме.
Релиз «Сирены глубин» запланирован до конца 2024 года.