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Сегодня, 14:47

По вселенной Ведьмака сделают мультфильм — уже есть первые кадры

Владислав Шалганов
Корреспондент
Witcher: Sirens of th Deep.
Фото Netflix
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Netflix показала трейлер аниме «Ведьмак: Сирены Глубин». Его сюжет развернется во время событий первого сезона сериала от студии.

Примечательно также и то, что образы героев больше соответствуют сериальным персонажам, а не версиям из книги или игры.

Геральта из Ривии нанимают расследовать серию нападений на людей в приморской деревне. Ведьмак оказывается втянут в вековой конфликт между людьми и обитающими в морских глубинах русалками.

Чтобы разрешить эту тайну прежде, чем неприязнь между двумя расами выльется в открытое противостояние, Геральт должен положиться на помощь друзей, как старых, так и новых, — сообщается в синопсисе аниме.

Релиз «Сирены глубин» запланирован до конца 2024 года.

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