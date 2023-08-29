Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 19:44

Почему в Starfield не озвучен главный герой? Разработчики дали ответ

Богдан Виноградов
Корреспондент
Starfield.
Фото Bethesda Softworks
Telegram Дзен

В Fallout 4 реплики главного героя были озвучены, но не в Starfield. И разработчики объяснили, почему сделали именно такой выбор.

Оказалось, что в определенный момент уже был нанят актер озвучки, но, послушав его, авторы игры поняли, что он звучит «слишком специфично». А это могло помешать игрокам вжиться в роль собственноручно созданного персонажа.

Starfield. Как поиграть в Starfield, если ты из России

Повлияла на это решение и критика Fallout 4 — многим игрокам не нравился либо голос главного героя, либо тот факт, что озвучка отличается от текста.

Источник: IGN
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Тарасова надеется, что с пропавшей фигуристкой Горбачевой все в порядке
Российские футболисты «Тобола» не получили визу в Чехию на матч Лиги конференций
В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева
Мать пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой рассказала о ее поисках
Члены экипажа танка «Алеша» вернулись домой в Приморье
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камео-бойцов в Mortal Kombat 1 будут добавлять и после релиза

В России уже можно предзаказать iPhone 15 — понадобится предоплата