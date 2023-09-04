Подписка PlayStation Plus подорожает 6 сентября

Sony увеличивает цены на подписки PlayStation Plus с 6 сентября.

Пока неизвестно, как сильно поднимутся цены для турецких аккаунтов. Это станет известно только в момент подорожания. В Европе ситуация с подписками будет следующая:

— С 60 до 72 евро за Essential

— С 100 до 126 евро за Extra

— С 120 до 152 евро за Deluxe

Marvels Spider-Man. Фото Insomniac Games

Стандартная цена на игры в Турции поднялась до 1500 лир, или 5400 рублей. Ранее у российских игроков появились проблемы с заведением турецких аккаунтов PSN.

Пользователям советуют пользоваться платными VPN для обхода блокировок и защиты аккаунта от блокировки.