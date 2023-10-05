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Сегодня, 17:30

Поиграть в новую игру про Робокопа можно уже сейчас, бесплатно и в Steam

Богдан Виноградов
Корреспондент
RoboCop: Rogue City.
Фото Teyon
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Разработчики на удивление неплохого шутера Termintor: Resistance выпустили демо-версию своего нового проекта — RoboCop: Rogue City. Как нетрудно догадаться, в ней мы будем играть за Алекса Мерфи — полицейского, который превратился в киборга, но не перестал исполнять долг.

Все характерные особенности фильмов на месте — кибернетический интерфейс, фирменные пистолеты, броня, от которой рикошетят пули. Полная версия выйдет 2 ноября. Авторы обещают, что в ней выбор игрока будет иметь значение, а геймплей не будет сводиться только к перестрелкам. Что же, посмотрим!

Источник: Steam
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