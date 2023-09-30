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Сегодня, 20:36

Пока футболист собирался прыгнуть с моста — его карточка в EA FC 24 подорожала в 27 раз

Богдан Виноградов
Корреспондент
EA FC 24.
Фото EA
Карточка Бека Бека из EA FC 24.
Фото EA
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Известный футболист попытался покончить с собой — и это привело к росту цен на его карточку в FC 24. Вчера Алексис Бека Бека, полузащитник «Ниццы» и бывший игрок «Локомотива», угрожал прыгнуть с моста — как сообщается, из-за расставания с девушкой.

Карточка Бека Бека из EA FC 24.
Фото EA

И за те три часа, что футболиста отговорили от самоубийства, стоимость его карточки взлетела более чем в 27 раз — с 350 монет до 9550.

Неудивительно, ведь если бы Бека Бека погиб, то карточка исчезла бы из продажи и осталась только у тех, кто успел ее купить.

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К счастью, жизнь молодого полузащитника удалось спасти, а его карточка подешевела настолько же резко, насколько и подорожала.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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