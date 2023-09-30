Пока футболист собирался прыгнуть с моста — его карточка в EA FC 24 подорожала в 27 раз

Известный футболист попытался покончить с собой — и это привело к росту цен на его карточку в FC 24. Вчера Алексис Бека Бека, полузащитник «Ниццы» и бывший игрок «Локомотива», угрожал прыгнуть с моста — как сообщается, из-за расставания с девушкой.

Карточка Бека Бека из EA FC 24. Фото EA

И за те три часа, что футболиста отговорили от самоубийства, стоимость его карточки взлетела более чем в 27 раз — с 350 монет до 9550.

Неудивительно, ведь если бы Бека Бека погиб, то карточка исчезла бы из продажи и осталась только у тех, кто успел ее купить.

К счастью, жизнь молодого полузащитника удалось спасти, а его карточка подешевела настолько же резко, насколько и подорожала.