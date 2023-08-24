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В сети опубликовали новый геймплейный трейлер ожидаемого шутера S.T.A.L.K.E.R 2. Вместе с новым трейлером студия GSC Game World также официально перенесла дату релиза игры — проект не выйдет раньше первой половины 2024 года.
В трейлере показали несколько перестрелок и, уже ставший культовым, болт, которым игрок может проверить наличие аномалии.
Из показанного геймплея можно заметить, что студия значительно переработала систему стрельбы — выстрелы ощущаются реалистичнее, а отдача более осязаемой, чем в предыдущих частях.
Также показали несколько мутантов (среди них собаки, плоть и кровосос), а закончили ролик выбросом — распространением аномальной энергии вместе с пси-излучением.