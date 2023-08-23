Показали трейлер игры про Робокопа — игра выглядит очень дешево

В сети появилось новое видео шутера RoboCop: Rogue City — в нем показали геймплей за персонажа культового боевика конца 80-х. Выглядит все дешево.

Игра сделана на движке Unreal Engine 5. В ролике показали несколько сцен, где полицейский общается с мирными жителями и сцены перестрелок.

Несмотря на обилие жестокости в боевых сценах, игроки говорят, что все выглядит дешево — стрельба из культового пистолета однообразна, а противники напоминают обычных злодеев-болванчиков с слабым уровнем ИИ.

Robocop: Rogue City. Фото Teyon

Это, впрочем, не мешает геймерам получать удовольствие и ждать выхода проекта.

«Даже если это и не выглядит как лучшая игра в мире, мне все равно очень приятно, что про Робокопа сделают игру», — комментарий пользователя YouTube.

Выход RoboCop: Rogue City запланирован на осень 2023 года.