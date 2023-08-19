Показали трейлер «русского Сталкера» — игроки в предвкушении

В сети появился трейлер игры многопользовательского шутера Pioner — игры, которую некоторые игроки окрестили русским ответом на S.T.A.L.K.E.R.

Проект разрабатывает российская студия GFA Games. Как описывает игру сама студия, Pioner — это экшен-ММОРПГ, в которой особое внимание уделяется событиям, фракциям и заданиям, в которых игроки принимают участие.

В игре можно будет взять на себя роль наемника, бандита, охранника каравана, исследователя, первопроходца. В одиночку или в компании друзей игроку придется выживать в мире пост-апокалипсиса.

Игроки уже в предвкушении:

«Хорошо, что Pioner выйдет на PS5, а то можно было бы и на ПК засматриваться»

«Я чую запах скорого релиза? Ведь правда?»

«Дайте уже поиграть преданным фанатам!»

Pioner. Фото GFA Games

Дубляжом игры займется студия GamesVoice. Она же анонсировала выпуск полноценной русской озвучки для культовой «Вайс-Сити».

Релиз Pioner состоится на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра должна выйти до конца года.