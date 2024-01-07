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Сегодня, 21:20

Покупка Steam Deck все больше имеет смысл — вот почему

Владислав Шалганов
Корреспондент
Steam Deck.
Фото Valve
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Разработчики игр все чаще соглашаются на оптимизацию своих проектов для Steam Deck.

Steam Deck.
Фото Valve

На увеличившееся количество поддерживаемых игр для приставки от Valve обратил внимание портал «Gaming on Linux». Официальное количество проектов увеличилось до 13 тысяч, но это не значит, что другие игры не запустятся на консоли. Большинство тайтлов запускаются даже без оптимизации.

Steam Deck.
Фото Valve

Стоимость Steam Deck на 512 ГБ в России — 75-80 тысяч рублей. Обновленную версию Steam Deck OLED на 1 ТБ можно купить за 85-90 тысяч рублей.

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