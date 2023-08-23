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Сегодня, 17:49

Польский журналист рассказал о демоверсии S.T.A.L.K.E.R 2 — игра далека от релиза

Владислав Шалганов
Корреспондент
Выставка Gamescom.
Фото Twitter
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Журналист из Польши поделился впечатлениями о демоверсии S.T.A.L.K.E.R 2, которая сейчас доступна на игровой выставке Gamescom. Выводы неутешительные.

Польский журналист о S.T.A.L.K.E.R 2.
Фото Twitter

По его словам, игра очень далека от релиза и вряд ли выйдет в 2023 году — в шутере очень много багов, проблем с графикой и, в частности, с лицевой анимацией персонажей.

Также журналист отметил, что графика игры является устаревшей и совсем не дотягивает до стандарта современных больших проектов.

S.T.A.L.K.E.R 2.
Фото GSC Game World

О том, что S.T.A.L.K.E.R 2 появится на Gamescom, стало известно в начале августа. Представители стенда Microsoft на выставке рассказали, что больше информации об ожидаемом шутере от GSC Game World стоит ждать 24 августа.

S.T.A.L.K.E.R 2. В S.T.A.L.K.E.R. 2 уже можно поиграть, правда, для этого нужно находиться в Германии
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