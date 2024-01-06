Пользователь Reddit провел феноменальное по своей глупости исследование трейлера GTA 6

Реддитор с ником ficerc провел настоящее исследование и узнал, каким солнцезащитным кремом пользуются в трейлере Grand Theft Auto 6.

Исследование на Reddit. Фото Reddit

Для «исследования» парню пришлось определить найти усреднённый тон кожи персонажа, разузнать время суток по теням в определенных сценах, а также изучить траекторию Солнца.

Исследование на Reddit. Фото Reddit

Все это сделано для того, чтобы узнать, какой солнцезащитный крем использует темнокожая девушка из трейлера. И он узнал! Для того, чтобы спастись от солнечного излучения, она использует SPF 8-14.