Абитуриентам будут добавлять баллы по ЕГЭ за киберспортивный разряд

В некоторых вузах России поступающим начислят дополнительные баллы к результатам ЕГЭ за киберспортивный разряд.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит отметил, что сейчас все больше учебных заведений открывают новые возможности для абитуриентов и, в частности, молодых киберспортсменов:

«Основной упор идет на то, что создаются специализированные площадки, появляются команды, появляются тренеры. Многие вузы выделяют ставки именно под тренеров по киберспорту. И сейчас все это масштабировалось, эта практика распространяется все шире», — рассказал Смит.

Ранее стало известно, что в России ежегодно будут проводить турнир по кибердисциплинам — первое соревнование планируют провести в Дальневосточном федеральном округе.