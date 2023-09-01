Сегодня, 15:55
Valve опубликовала официальные списки участников The International 2023. Россиян в таблице оказалось больше всего.
Всего в этом году 29 участников из стран бывших республик СССР — это абсолютный рекорд:
— Россия — 19 игроков;
— Украина — 4 игрока;
— Беларусь — 3 игрока;
— Казахстан — 2 игрока;
— Молдова — 1 игрок.
Также стали известны команды, которые примут участие в The International 2023 в Сиэтле. Турнир пройдет с 14 по 29 октября 2023 года.
Все участники The International 2023:
О призовых в этом году пока что ничего неизвестно.