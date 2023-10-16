Появились первые оценки Spider-Man 2 — игра вышла отличной

В Сети стали доступны первые оценки «Человека-паука 2» от Sony — игра ожидаемо привела критиков в восторг. На момент написания новости общая оценка составляла 91 балл из ста — игру порекомедовало каждое из 112 изданий.

Обзорщики хвалили как геймплей, ставший более разнообразным за счет присутствия сразу двух главных героев, так и сюжет. Впрочем, отдельные журналисты заметили, что начинается он чересчур медленно.

Порадовал всех и увеличившийся Нью-Йорк, наполненный не только сюжетным, но и побочным контентом. Критика относилась к «неровной» графике — дескать, местами она просто великолепная, а местами выглядит тускло.